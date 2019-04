Omotransfobia, “Legge cavallo di troia. Un emendamento li ha sbugiardati”

“Un emendamento li ha sbugiardati. Cosa c’era dietro? L’utero in affitto e l’indottrinamento dei nostri figli senza possibilità di opposizione e di dissenso. Una legge bavaglio e il solito cavallo di troia smascherato”: con queste prime battute ai giornalisti di Jacopo Coghe, vice presidente del Congresso Mondiale delle Famiglie, si è aperto il convegno “Sì alle leggi per la Famiglia, No alla legge sulla omotransnegatività” organizzato in Regione Emilia-Romagna contro la legge sulla omotransfobia, al momento congelata, che ha visto protagonisti anche il direttore delle campagne di CitizenGO Italia Filippo Savarese e Maria Rachele Ruiu di Pro Vita & Famiglia insieme ai consiglieri regionali di area centrodestra, organizzatori dell’incontro.

Per Coghe, che ha sottolineato l’assurdità di essere scortati per esprimere la propria opinione, la legge è inutile perché “basta leggere i dati Oscad, l’Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori. In 7 anni dal 2010 al 2017 – afferma – sono arrivate solo 140 segnalazioni costituenti reato legate a tematiche di orientamento sessuale. Potremmo tranquillamente dire, le statistiche lo dimostrano, che sono poco più di una l’anno per Regione e che le persone con tendenze omosessuali che vengono ingiustamente discriminate hanno già tutti gli strumenti per difendersi e sono costantemente monitorate e sostenute”.