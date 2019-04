Firenze, turista minacciato e rapinato da maghrebini

Firenze – Via Nazionale, giovane minacciato e rapinato in strada. Un giovane turista, 21enne originario degli Stati Uniti, è stato circondato da 4 uomini di origine magrebina e costretto a cedere loro una collana d’oro del valore di circa mille euro.

Secondo quanto raccontato alla polizia, uno dei quattro lo ha minacciato con un coltello di piccole dimensioni, per farsi dare la collana. E’ accaduto intorno alle 3 del mattino in via Nazionale, nella notte tra mercoledì 11 aprile e ieri, giovedì 12.