Milano, “San Siro è un quartiere arabo, non si vive piu'”

“NOI ITALIANI ORMAI MINORANZA NEL GHETTO DEGLI STRANIERI”

La testimonianza di chi non si arrende nel quartiere multietnico di San Siro a Milano dove immigrati e rom sono ormai padroni e gli italiani sono costretti al coprifuoco per evitare occupazioni e rapine. Ecco i danni di chi ha come modello il multiculturalismo senza regole in Italia!