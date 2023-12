Donna di 49 anni muore nel pronto soccorso dopo le dimissioni

La Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, dopo la morte di una donna di 49 anni avvenuta all’interno del pronto soccorso di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, nella notte tra lunedì e martedì. A quanto si apprende la 49enne, originaria di Ceglie Messapica, nel pomeriggio di lunedì si sarebbe recata al pronto soccorso lamentando dolori all’addome. È stata sottoposta a delle terapie con flebo, e poi sarebbe stata dimessa.

Mentre era in attesa dei suoi familiari, che avrebbero dovuto riportarla a casa, la donna è morta dopo essere caduta nel bagno del pronto soccorso, s’ipotizza per un nuovo malore. I familiari della 49enne hanno presentato un esposto ai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana e venerdì sarà conferito l’incarico per eseguire l’autopsia. https://bari.repubblica.it