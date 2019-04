Greta Thunberg giovedì 18 al Senato dalla presidente Casellati

Il Presidente del Senato Elisabetta Casellati riceverà giovedì prossimo 18 aprile a Palazzo Madama Greta Thunberg, l’attivista svedese diventata simbolo della mobilitazione mondiale giovanile contro l’indifferenza della comunità internazionale rispetto ai cambiamenti climatici.Greta Thunberg, al suo primo viaggio in Italia, interverrà al seminario promosso dal Presidente del Senato “Clima: il tempo cambia. E’ tempo di cambiare”, incentrato sugli effetti globali del cambiamento climatico e sui possibili rimedi da adottare.

L’evento, che si terrà in Sala Koch alle 11, sarà introdotto dal Presidente Casellati. Prenderanno parte come relatori, oltre a Greta Thunberg, anche il fondatore e portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile Enrico Giovannini; il presidente della European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE) Carlo Carraro; il Presidente del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) Antonio Navarra; la bio-imprenditrice ed esperta di economia circolare Daniela Ducato; Chiara Falduto e Federico Mascolo, co-fondatori di www.duegradi.eu, piattaforma online di informazioni sulla crisi climatica in atto. (askanews)