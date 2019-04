Bussetti: “Priorità è aiutare i nostri giovani”. Ira del Pd

Condividi

“Regolare i flussi tutela innanzitutto chi cerca rifugio in Italia, avendone diritto. Penso anche, però, che il primo pensiero debba sempre essere quello di aiutare i nostri giovani affinché possano farsi una famiglia, avere dei figli, vivere con serenità il loro progetto di vita. La ritengo una priorità assoluta”.

A dirlo è il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti in una intervista alla Stampa. Parole che hanno scatenato la reazione del Pd. “È letteralmente incredibile che il ministro Bussetti dica che a scuola si debba pensare “prima ai nostri figli” e dopo a tutti gli altri. A scuola in Italia le uniche cose che devono venire prima sono la capacità ed il merito, che non hanno nazionalità o colore della pelle”, ha tuonato il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.