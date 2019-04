“Siamo apolitici”, ristoratore cancella cena di FdI col nipote di Mussolini

Condividi

Oggi avrebbe dovuto presentare il suo libro al ristorante Rosa di Conselve, in provincia di Padova. Ma i titolari hanno deciso di cancellare la prenotazione della cena di Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote del Duce, candidato alle Europee con Fratelli d’Italia, perché “non vogliamo politica qui”.

Nei giorni scorsi, sulla pagina Facebook del ristorante erano comparse diverse recensioni negative, legate all’evento. Gli utenti scrivevano frasi come “ospitano convegni nazisti, vergogna” e “inaccettabile accogliere fascisti nel proprio locale”, il tutto accompagnato da una stellina (su 5) di valutazione. Mussolini avrebbe dovuto presentare questa sera il libro La dottrina del Fascismo, ma appena i cittadini sono venuti a saperlo, sono piovute recensioni negative verso il ristorante. Recensioni che non criticavano le portate o il servizio del locale, ma la decisione dei titolari di ospitare l’evento.







A seguito delle recensioni negative, il ristorante ha deciso di cancellare la cena prenotata dal pronipote del Duce, giustificando il tutto sostenendo di non conoscere il titolo e il tema del libro. “Cari signori, tranquilli non eravamo a conoscenza dei risvolti della cena, per noi era solo la presentazione di un libro di cui non eravamo a conoscenza del titolo…così abbiamo deciso di annullare a nostro discapito economico la cena perché noi siamo apolitici. Chiediamo cortesemente prima di giudicare di informarsi prima. Grazie e buona giornata” , questo il messaggio dei titolari, apparso sulla pagina Facebook del locale.

