Torino: marocchino arrestato per lesioni, violenza e minacce

Un cittadino marocchino quarantenne, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato nelle scorse ore da personale del Comm.to Barriera Milano per atti persecutori, lesioni personali aggravate, violenza e minacce a P.U. e danneggiamento.

Giovedì scorso, l’uomo, si è presentato presso il dormitorio di via Pacini con fare molesto poichè voleva a tutti i costi parlare con una giovane ospite. Gli agenti del Comm.to Barriera Milano tempestivamente giunti sul luogo individuavano il soggetto, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol, e lo fermavano. Apprendevano che lo stesso, già la serata precedente si era presentato, armato di una stecca da biliardo, presso la struttura, pretendendo di parlare con una giovane che conosce ed in quelle occasioni aveva spintonato e ferito con la stecca alcuni operatori, minacciandoli di morte. La donna da oltre 1 anno aveva chiuso ogni rapporto con lui e, timorosa per la propria incolumità, non intendeva assolutamente rivederlo, in quanto a causa delle sue continue incursioni aveva iniziato a vivere in un perenne stato d’ansia ed a dover modificare le proprie abitudini di vita. Nel pomeriggio di giovedì, l’uomo approfittava del cancello aperto su via Leoncavallo per introdursi di nuovo dentro la struttura, ma veniva fermato dai poliziotti intervenuti.