L’ex fascista Scalfari: “Salvini vuole una dittatura”

Il fondatore di Repubblica era il primo ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, il talk-show su La7. Ovviamente si parlava di governo, e altrettanto ovviamente Scalfari non ha perso l’occasione per scagliarsi contro Matteo Salvini. Con frasi sinceramente inaccettabili: “Vuole la dittatura – ha affermato il fondatore di Repubblica -. Lui continua a crescere mentre Luigi Di Maio fa un passo avanti e due indietro. D’altronde non c’è populismo senza dittatura”, ha chiosato Scalfari.

Poi, una bastonata anche contro Di Maio: “A sinistra non ci sta per niente, fa finta. Ha sottoscritto un contratto con Salvini che però quando non viene attuato usa la scusa del man mano lo applicheremo”. Insomma, anche in questo caso, alla fine, l’attacco al leghista Scalfari riesce a piazzarlo… liberoquotidiano.it