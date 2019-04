Amnesty: le periferie non peggiorano se arrivano i Rom

Condividi

Rivolta contro i Rom nelle periferie romane: prima Torre Maura, poi Casal Bruciato, il “rischio emulazione esiste”. A dirlo all’Adnkronos è Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, a margine di un evento alla Camera in occasione della Giornata internazionale per i diritti dei Rom. “Fa una certa impressione vedere che ci sia un ‘problema Rom’ quando in Italia i nomadi residenti sono solo lo 0,23% della popolazione”.

“Ci sono – sostiene Noury – sicuramente responsabilità di chi attizza lo scontro, comportamenti violenti e razzisti ma ci sono anche responsabilità di chi mette in scena volutamente la guerra degli ultimi contri i penultimi. Le periferie di Roma sono luoghi problematici anche se non ci stanno i Rom e non è che diventano peggiori se arrivano donne e bambini nomadi. Sicuramente quel che non va fatto è soffiare sul fuoco dei disagi”. Secondo Noury “è il piano complessivo che non va, si dovrebbe puntare all’inclusione invece di creare ghetti etnici e condizioni complicate nelle periferie di Roma”.