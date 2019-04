Un altro magistrato nelle liste Pd: Roberti capolista al Sud

ROMA, 8 APR – Sarà il magistrato Franco Roberti, ex procuratore nazionale antimafia, il capolista del Pd-Siamo Europei nella circoscrizione Sud alle Europee. Lo annuncia il leader dem Nicola Zingaretti con una nota.

“E’ grande la soddisfazione di poter annunciare che Franco Roberti ha annunciato di guidare la nostra lista alle elezioni europee nella circoscrizione Sud – afferma il segretario dem -. Ed é per me un grande onore che Roberti, ex procuratore nazionale antimafia, abbia accettato di essere con noi in questo importante passaggio”.