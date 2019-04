Migrante fa pipì in pubblico e aggredisce una mamma che lo riprende

Condividi

Vicenza – Increscioso episodio nella zona ovest di Vicenza. Nella tarda mattinata di ieri, domenica 7 aprile, una mamma di 33 anni, che abita in zona, è stata spintonata e insultata da un migrante di origine nord-africana, di età compresa tra 20 e 25 anni, che si è poi dileguato tra le vie del quartiere.

Secondo quanto ricostruito la signora, che fa parte del “comitato” spontaneo di cittadini che controllano il territorio, avrebbe ripreso con lo smartphone (per poi documentare il fatto) lo straniero che nel parco di San Giuseppe, in via Adenauer, si è messo ad urinare nei pressi di un albero.