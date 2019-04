Violenza sessuale su minorenne del Togo, arrestato fondatore di una Onlus

Fondatore Onlus arrestato: avrebbe costretto un minorenne togolese a rapporti sessuali. Avrebbe costretto più volte, dal 2007 al 2014, un ragazzino ospite di una casa famiglia a Togoville (Togo) a rapporti sessuali, dietro la minaccia di allontanarlo dalla struttura di accoglienza.

È l’accusa mossa dagli inquirenti nei confronti di un 72enne del Napoletano, fondatore e presidente di una Onlus all’epoca dei fatti impegnato in attività umanitarie in Africa. La squadra mobile di Napoli l’ha oggi messo agli arresti domiciliari in applicazione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Nola.