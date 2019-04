Trump: piano per salvare il pianeta presentato da una barista

Condividi

WASHINGTON, 6 APR – Trump non le manda a dire e critica l’arroganza della deputata “democratica” che pretende di salvare il pianeta. Il Green New deal, l’ambizioso piano per salvare l’ambiente con energie rinnovabili, è stato proposto da “una meravigliosa giovane barista”.

Lo ha detto Donald Trump alla riunione annuale della Republican Jewish Coalition a Las Vegas, riferendosi senza nominarla alla deputata dem Alexandria Ocasio-Cortez, che in passato ha lavorato come cameriera in un locale.