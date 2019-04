Romeni senza biglietto non vogliono scendere, treno bloccato

Non hanno il biglietto, sorpresi dal controllore non lo vogliono pagare e non hanno intenzione di scendere. Così il treno è costretto a fermarsi e aspettare l’arrivo dei carabinieri. E’ quanto accaduto stamattina alla stazione ferroviaria di Loreto, dove il personale delle Ferrovie Italiane è stato costretto a fermare il treno 6997 “Ancona – Ascoli Piceno” dopo aver sorpreso 2 romeni di 21 e 30 anni senza fissa dimora e senza biglietto.

Sul posto sono così dovuti intervenire i militari, che hanno preso e accompagnato i 2 nella caserma loretana. Dopo essere stati identificati, sono stati denunciati per il reato di interruzione di pubblico servizio.

