Francia, ministro Castaner: Ong in contatto telefonico diretto con i trafficanti

Francia – Il ministro dell’Interno Christophe Castaner ha detto venerdì che le ONG che prelevano i migranti nel Mediterraneo “potrebbero essere complici” dei trafficanti, esortandoli ad “avere un atteggiamento responsabile”.

Alla conferenza stampa finale dei ministri del G7 Interior, pur assicurando che “le ONG svolgono un ruolo vitale nel fornire assistenza ai migranti“, il ministro ha denunciato “una vera collusione” che potrebbe essersi verificata in alcuni casi. “È stato osservato che alcune ONG erano in contatto con i trafficanti per telefono”, ha dichiarato, constatando che “le ONG, in questo caso, erano complici”.