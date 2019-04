“Non ci fu stupro in Circumvesuviana”, accusati tutti liberi

Scarcerato anche il terzo indagato per il presunto stupro nella stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano (Napoli). A disporlo il Tribunale del Riesame di Napoli. Raffaele Borrelli, questo il nome del giovane assistito dall’avvocato Massimo Natale, ha lasciato quindi il carcere così come avvenuto nei giorni scorsi per Alessandro Sbrescia, difeso dall’avvocato Edoardo Izzo, e Antonio Cozzolino, difeso dall’avvocato Antonio De Santis.

Sarebbero i dubbi sul racconto della ragazza le motivazioni alla base delle scarcerazioni “a catena” dei tre ragazzi indagati per il presunto stupro avvenuto lo scorso 5 marzo all’interno di un ascensore.