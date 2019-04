Moglie presa per il collo e picchiata, arrestato romeno

Prato – Gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato nelle scorse ore un cittadino rumeno di 27 anni residente nel quartiere San Paolo.

L’intervento è stato eseguito a seguito di una segnalazione giunta al 112 NUE relativa ad urla provenienti da uno stabile del quartiere. Individuato l’appartamento, gli agenti riuscivano ad accedere, trovando una donna ed un bambino di 8 anni in lacrime. La donna riferiva di aver subito l’ennesimo aggressione da parte del marito violento, assuntore abituale di sostanze alcoliche. Anche questa volta la furiosa litigata era nata per futili motivi. La donna era stata presa per il collo dal marito, spinta contro il muro, presa a schiaffi, riportando lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.