Mogherini: portare i Balcani nella UE, riunificare il Continente

Condividi

BRUXELLES – “Ora tocca a noi, come Unione europea con gli Stati membri, insieme alle autorità dei Balcani occidentali, portare tutti i sei Paesi all’interno dell’Ue, possiamo ancora usare i prossimi sette mesi per compiere alcuni passi irreversibili per ognuno di essi verso l’Ue”.

Lo ha detto l’Alto rappresentante dell’Ue, Federica Mogherini, intervenendo all’inaugurazione a Bruxelles di un murale dedicato ai legami culturali tra i Balcani occidentali e l’Ue, dipinto da Rikardo Druskic, uno dei giovani artisti più acclamati della Bosnia-Erzegovina.