Mattarella: “allargamento UE è priorità geostrategica”

“Abbiamo condiviso una riflessione sul futuro che la nostra Unione dovrà avere in un contesto mondiale sempre più insidioso […]. Bisogna procedere con determinazione verso una vera e propria difesa comune europea, sottolineando anche altri due temi centrali per la vita dell’Unione l’allargamento, priorità geostrategica per l’Unione oltre che per gli Stati candidati, e la completa attuazione del nuovo patto Migrazione e asilo”.

Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al Quirinale durante l’incontro con Re Felipe VI di Spagna. / Quirinale – Fonte: Agenzia Vista