Il killer di Stefano era libero “per mancanza di personale”. Bonafede invia gli ispettori

“Se e quando verrà un ispettore” del Ministero della Giustizia “venga a vedere in che condizioni siamo: non possiamo farcela da soli, il sistema è malato e bisogna impegnarsi tutti a migliorarlo”. Lo ha detto in una conferenza stampa il presidente della Corte di Appello di Torino, Edoardo Barrelli Innocenti, sul caso dell’assassino reo confesso di Stefano Leo, Said Mechaquat, che avrebbe dovuto essere in carcere il giorno in cui ha ucciso Stefano. Per questo il ministero della Giustizia invierà presto gli ispettori per verificare cosa è accaduto, come ha spiegato il ministro della Gisutzia Alfonso Bonafede.

“Siamo qui prima ancora che magistrati e giornalisti come esseri umani e credetemi che in questo momento il mio pensiero va ai parenti della vittima, nei cui confronti sento di dover partecipare al dolore e al cordoglio per quello che è avvenuto.