Grecia: 300 ‘migranti’ bloccano la stazione di Atene

ATENE, 5 APR – Centinaia di persone – 300 secondo la polizia – hanno bloccato per protesta la principale stazione ferroviaria di Atene, mandando in tilt il traffico. Molti migranti si sono seduti sui binari davanti ai treni, mentre un’unità di polizia antisommossa sta monitorando la situazione.

L’operatore del servizio ferroviario Trainose ha rilasciato un comunicato stampa in cui si dichiara che tutti i servizi sono stati sospesi a causa del sit-down.







I manifestanti chiedono un bus per portarli nella zona di Diavata, nel nord della Grecia, dove circa 500 migranti sono accampati in un campo di mais da giovedì, in seguito a una chiamata sui social media per raggiungere e attraversare il confine con la Macedonia settentrionale. I migranti pretendono di essere trasportati verso il confine greco, per unirsi agli altri, in attesa che venga ripristinata la rotta migratoria del 2016 verso l’Europa settentrionale.