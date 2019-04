Firenze: donna picchiata e rapinata in casa, arrestato georgiano

Firenze Oltrarno – E’ stato individuato e arrestato uno dei ladri che la sera dello scorso 26 ottobre ha picchiato e rapinato una donna. Ieri i carabinieri di Oltrarno hanno arrestato, su disposizione del Gip del Tribunale di Firenze (Dott.ssa Antonella Zatini) e del pm Gianni Tei, un 45enne georgiano ritenuto responsabile della violenta rapina.

Assieme a un complice si era introdotto nell’abitazione della donna: un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Carlo D’Angiò. La signora era rincasata prima del previsto sorprendendo così i ladri che l’hanno picchiata. La donna aveva riportato lesioni guaribili in 5 giorni. I due avevano rubato denaro e gioielli per un valore complessivo di 22mila euro.