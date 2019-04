Luxuria: ”La teoria del gender non esiste”

Condividi

PERUGIA, 4 APR – “La teoria del gender non esiste perché non c’è nessuno che si è messo in testa l’idea di convertire, cambiare, deviare la naturale eterosessualità degli adolescenti o degli adulti”: è quanto ha detto Vladimir Luxuria in un’intervista con l’ANSA al Festival di Giornalismo di Perugia.

“In primo luogo – ha aggiunto – è impossibile cambiare la natura delle persone e poi noi ci bastiamo per quelli che siamo, vorremmo solo migliorare la qualità delle nostre vite. Purtroppo – ha detto ancora l’attivista – c’è anche un certo tipo di giornalismo che vuole fare terrorismo culturale sulle nostre vite, terrorismo che si basa, ad esempio, su questa fantomatica teoria del gender”.