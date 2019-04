Brescia: assaltano bus per rapinare l’autista, arrestati marocchini

Brescia: assalto all’autobus della linea 15, arrestati due giovani rapinatori – – Folle assalto all’autobus in pieno centro a Brescia: una coppia di rapinatori stranieri, entrambi marocchini, ha preso di mira l’autobus cittadino della linea 15, con l’obiettivo di derubare il conducente del mezzo. Tanto rumore per (quasi) nulla: i due hanno scatenato il panico in città solo per appropriarsi di un orologio Citizen da poco più di 200 euro. Comunque non l’hanno fatta franca: sono stati presi poco dopo dagli agenti della Questura.

Tutto è successo in Via Solferino, non lontano dalla stazione. L’autobus della 15 è stato inseguito e tallonato a lungo da una Ford Focus, a bordo due loschi figuri. Questi l’hanno poi improvvisamente sorpassato, tagliando la strada al mezzo e bloccandone il passaggio.