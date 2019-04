Bologna, “Bella ciao” pure allʼasilo nido: è polemica

Scoppia la polemica a Bologna per la presenza della canzone “Bella ciao” in una compilation per i bambini di un asilo nido. Il genitore di un bimbo ha scritto al Comune per comunicare le proprie perplessità, scatenando le proteste di Forza Italia. L’amministrazione avrebbe risposto che si tratta di un cd che le maestre fanno ascoltare dopo il pasto e che contiene “Papaveri e papere” e altre filastrocche, non ravvisando aspetti inopportuni.

“Solo nella rossa Bologna può accadere che l’amministrazione comunale trovi normale e giustificabile che in un proprio nido si faccia ascoltare e cantare a bambini di poco più di due anni una canzone il cui testo, oltre ad avere chiari ed espliciti connotati politici, non si può ritenere adatto a bambini di quell’età”, ha protestato il consigliere comunale Francesco Sassone.