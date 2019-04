Un satellite terrà d’occhio Imola

Il bando della Commissione europea, ‘Urban innovative actions’, è pensato per dare spazio a quei progetti «tanto coraggiosi da sembrare impossibili», volti allo sviluppo urbano sostenibile. Tutt’altro che in discesa è però la via da qui all’innovazione per la città, che partecipa alla gara con il progetto ‘Imola city hub’.

Come scrive il Resto del Carlino, sono quattro gli alleati del Comune nella ‘caccia’ al finanziamento da 4 milioni di euro: Imola informatica, Sis.Ter, N.p.c. E Antreem, che grazie al loro contributo potranno accompagnare Imola nella transizione digitale. Monitoraggio dell’ambiente tramite un ‘nanosatellite’ dedicato alla città, aggregazione e ‘stoccaggio’ dei dati dei 5 parcheggi gestiti da Areablu e creazione di una banca dati aperta alla cittadinanza, sono solo alcuni tra i ‘connotati’ dell’Imola del futuro immaginata dal Comune.