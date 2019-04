Firenze: agente dell’antidroga minacciato con coltello da un immigrato

Condividi

Gravissimo episodio a Firenze, dove un poliziotto della sezione antidroga fuori servizio è stato minacciato ed aggredito per strada da un cittadino straniero. A rendere ancora più increscioso l’accaduto, il fatto che con l’agente si trovassero anche la moglie ed i figli.

Stando a quanto riferito da “La Nazione”, il fatto si è verificato lo scorso sabato pomeriggio, nel rione fiorentino di Rovezzano. Il poliziotto era uscito per una tranquilla passeggiata con la consorte ed i loro 3 bambini, quando è stato raggiunto dall’extracomunitario, che lo ha subito attaccato verbalmente, rivolgendogli insulti e minacce. La situazione è presto degenerata, fino a quando il facinoroso non è arrivato a puntare un coltello in direzione dell’agente, sotto gli occhi terrorizzati della moglie e dei figli di quest’ultimo.