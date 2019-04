Fazio non se ne va, Foa se lo tiene e in Rai spadroneggia il Pd

Foa se lo tiene, Fazio non se ne va, vince il Pd. E’ questa la “nuova” Rai che proprio non riesce a fare meno delle marchette rosse. Ci deve essere qualche “algoritmo” che serve a far spadroneggiare il Pd. Sarà certo reducismo postcomunista…

Il partito democratico un anno fa precipitò al 18 per cento dei voti. I sondaggi migliori gli attribuiscono il 20-21, in Parlamento i suoi deputati e senatori pesano ancora 18%.

Ma una strana regoletta del servizio pubblico radiotelevisivo regala a Zingaretti e soci uno spazio inusitato. Anche perché finora ci è stata raccontata la storiella di un’informazione in tutti i generi di trasmissione che vuole un terzo del tempo al governo (e cariche istituzionali), un terzo alla maggioranza, un terzo all’opposizione.

La faccia tosta di lamentarsi – – Manco per niente. Il Pd si pappa ben più del tempo che dovrebbe riguardare la voce di tutte le minoranze (Leu a sinistra, Forza Italia e Fratelli d’Italia a destra) e ha pure la faccia tosta di lamentarsi.

Il Secolo d’Italia ha consultato l’ultimo mese disponibile dei dati dell’osservatorio dell’Università di Pavia ed è uno spettacolo rosso horror. Il periodo preso in esame va dal 23 febbraio al 22 marzo di quest’anno. Le stesse primarie del Pd (4 marzo) sono state usate per oscurare tutto il resto dell’informazione, sia se proveniente dal governo che dalle altre forze politiche.

Clamorosa la prima settimana presa in esame, quella dal 23 febbraio al primo marzo. Gli esponenti del Pd hanno parlato ai microfoni Rai per il 33,3 per cento del tempo. Un dato esagerato, se si pensa che i servizi sulle loro primarie hanno portato via il 27% del tempo complessivo.