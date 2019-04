“Di notte nei centri di accoglienza, di giorno si prostituiscono”

“Le donne migranti sono il cuore della discriminazione di genere, ci narrano di maltrattamenti eterogenei, ci sono le donne dell’est impegnate a lavorare come badanti senza libertà di uscite e poi c’è o sfruttamento sessuale delle donne nigeriane, anche quelle accolte nei Cas che però vengono costrette di giorno a prostituirsi“.

E’ un quadro durissimo quello dipinto da Tania Castellaccio, responsabile dell’area accoglienza donne della cooperativa Dedalus che mette in campo a Napoli un servizio di etnopsicologia per assistere le donne immigrate tenendo conto della formazione culturale del loro luogo di origine. Il progetto di chiama Masarat, è finanziato dal dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consigio dei Ministri attraverso un bando vinto a Napoli da Dedalus e dall’associazione Frantz Fanon che cureranno dal punto d vista psicologico le donne straniere in difficoltà, vittime di soprusi, violenze, discriminazioni e sfruttamento. Le terapie psicologiche si svolgeranno al Palazzetto Urban, messo a disposizione dal Comune di Napoli ogni venerdì prenotando all’indirizzo centromasarat@coopdedalus.org.