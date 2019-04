Cade pezzo del solaio in una scuola del Salento

foto archivio

LECCE – Un pezzo di solaio si è staccato cadendo sul pavimento in un’aula al piano terra della scuola elementare «Sottotenente Sprò» a Calimera. L’episodio non ha provocato feriti perché si è verificato poco prima dell’orario scolastico, quando gli alunni non erano ancora entrati in classe.

La dirigente scolastica – scrive la Gazzetta – ha subito provveduto ad allontanare gli alunni, segnalando l’accaduto all’ufficio tecnico comunale. L’aula è stata svuotata con tutto l’arredo scolastico che è stato trasferito in parte al primo piano e in parte in altri plessi in attesa delle verifiche statiche.