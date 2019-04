Inps, Tridico: quota 100 è assolutamente sostenibile

Condividi

“Io credo che quota 100 sia uno scivolo temporaneo che dura tre anni assolutamente sostenibile” ha detto il neo presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in una delle sue prime uscite alla guida dell’Istituto, commentanto la bocciatura di quota 100 arrivata dall’Ocse.

“Nelle precedenti riforme era stata ingessata l’uscita di persone anziane che avevano avuto una vita lavorativa difficile, erano rimasti intrappolati in regole troppo rigide. E’ una misura temporanea che dura tre anni – ha ribadito – non credo ci siano problemi di sostenibilità”.







E in merito alle critiche arrivate dall’Ocse sul reddito di cittadinanza, ha aggiunto: “Ero presente al discorso di Gurria. Ho sentito il segretario generale mostrare apprezzamento per una misura che mancava in Italia”. (askanews)