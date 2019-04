Nude con uomini sotto i piedi per “l’emancipazione femminile”

La foto è stata scattata durante il festival Intramurs di Valencia ed il fotografo sostiene che il suo obiettivo è quello di mostrare “l’emancipazione” femminile e disegnare “un’analogia tra la costruzione architettonica e la ricostruzione dell’essere umano”.

Circa 1.300 partecipanti di entrambi i sessi si sono tolti i vestiti in pieno giorno, nella città spagnola di Valencia, per posare in alcune foto scattate dal fotografo americano Spencer Tunick, conosciuto in tutto il mondo per l’organizzazione di ritratti di nudo su larga scala. Secondo il Daily Star, le foto sono state scattate in un’area delimitata da agenti di polizia.