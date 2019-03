Torino, omicidio di Stefano Leo: fermato marocchino

C’è un colpevole per l’omicidio di Stefano Leo, avvenuto il 23 febbraio a Torino, nella zona dei Murazzi. Un uomo di 27 anni ha confessato. Stefano Leo, 34 anni, fu ucciso a coltellate, in pieno giorno e in mezzo alla strada.

In queste ore, gli inquirenti stanno valutando di procedere al fermo di indiziato di delitto di un 27enne di origini marocchine con piccoli precedenti penali. I carabinieri e i magistrati titolari delle indagini hanno trovato i primi riscontri alle confessioni del fermato, tra cui la presunta arma del delitto.