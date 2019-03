Iraniano violenta 13enne, condannata psicologa che non denuncia il reato

Psicologa condannata per non avere denunciato la violenza sessuale su una minorenne. Una psicoterapeuta di 53 anni di Torino è stata condannata ieri, giovedì 28 marzo 2019, dal giudice del tribunale Potito Giorgio a 500 euro di multa e all’interdizione dalla professione per un mese per non avere denunciato il caso della ragazzina di 13 anni violentata per mesi da un 45enne iraniano all’interno della comunità Baha’i di via Rondissone.

La professionista, che seguì la giovane per un mese, è stato riconosciuto colpevole, così come richiesto dal pm Mario Bendoni, di omissione di referto all’autorità giudiziaria: in sostanza è stata equiparata a un medico che viene a conoscenza di un reato e non lo segnala.