Firenze: tassista minacciata con pistola e rapinata da nordafricano

Condividi

È stata prima rapinata con una pistola puntata alla tempia e poi è stata sequestrata nel suo taxi per alcune ore. L’autista, una donna di sessant’anni, è ancora scossa dopo essere stata vittima, nella prima mattinata di ieri, di una rapina da parte di un uomo di origini nordafricane.

Dalla ricostruzione dei fatti la vicenda è iniziata poco prima delle 5:30 di ieri quando è arrivata alla centrale radio 4390 una chiamata per un taxi nei pressi dell’Otel, locale in via Generale della Chiesa. L’autista si reca sul luogo indicatole dove ad aspettarla c’è un uomo che le chiede di dirigersi al Girone ma, arrivati nei pressi, l’individuo le dice di entrare in una strada secondaria dove le punta una pistola alla testa intimandole di darle l’incasso della giornata. La donna le dà poco più di 100 euro, essendo da poco entrata in servizio, e a quel punto le viene ordinato di consegnare anche il cellulare, un Iphone, che però viene lasciato forse per paura di venire rintracciato.