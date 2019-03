Zaia: “La vera malattia è l’omofobia”

“Massimo rispetto della libertà di tutti, penso che questi cittadini abbiano tutto il diritto ad esprimere le loro idee, dopo funziona il principio per cui la tua libertà finisce quando inizia la mia e viceversa. Se qualcuno va lì a predicare contro i gay o si esce dal seminato, se qualcuno si permette di dire che in Veneto l’omofobia è di casa, ci penso io”.

A dirlo il presidente del Veneto Luca Zaia commentando a margine di una inaugurazione nel padovano le polemiche nate dal Congresso mondiale delle famiglie in programma a Verona. “La posizione delle Regione è trasparente, ci è stato chiesto il patrocinio che abbiamo garantito – ha proseguito – ci sono un sacco di polemiche: io per primo mi sono documentato visto che sui giornali girano notizie risultate poi non fondate. Se i temi restano nel binario corretto hanno tutto il diritto di essere trattati”.