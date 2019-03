Treviso: furti, rapine e aggressioni, marocchini liberi di delinquere

Hanno aggredito una ragazza nel pieno centro storico di Treviso, tuttavia, una volta arrestati, sono emersi tutti gli altri crimini di cui si erano resi protagonisti nei giorni precedenti e che li avevano portati ad accumulare numerose denunce. Si tratta di due balordi di nazionalità marocchina, rispettivamente di 25 e di 30 anni i quali, completamente ubriachi, hanno puntato una giovane nel pomeriggio di ieri con l’intenzione di rapinarla. La ragazza è prontamente riuscita a sgusciare via ed a cercare aiuto, trovando a breve distanza dal luogo dell’aggressione una pattuglia della questura di Treviso, che si trovava impegnata in un’operazione di pattugliamento del territorio.

Gli agenti hanno trovato i due magrebini in piazza Vittoria, quindi si sono avvicinati per chiedere loro i documenti. Si trattava degli stessi nordafricani che erano stati denunciati pochi giorni prima per un tentativo di furto presso un supermercato “Panorama” e per l’aggressione ai danni di un addetto alla vigilanza. Ciò nonostante gli stranieri, ancora a piede libero, avevano potuto continuare tranquillamente a delinquere.