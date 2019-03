Fermato con benzina per dare fuoco alla moglie, arrestato indiano

Condividi

TERAMO. E’ stato fermato mentre riempiva la tanica di benzina con la quale si sospetta avrebbe dato fuoco alla moglie. L’uomo, un indiano di 28 anni, è stato prima denunciato per maltrattamenti in famiglia a Roseto e poi arrestato su ordine di carcerazione del giudice delle indagini preliminari (Gip) del Tribunale di Teramo in considerazione della sua pericolosità sociale e del rischio di fuga.

Come scrive Il Centro, la moglie, una venticinquenne di nazionalità romena, aveva infatti nel frattempo raccontato ai carabinieri i soprusi, le violenze e le angherie che subiva già da diverso tempo da suo marito, e che spesso avvenivano anche in presenza della loro figlia di due anni. Motivi che avevano spinto i militari, d’accordo con la Procura, a trasferirla, insieme alla bimba, in una idonea struttura protetta.