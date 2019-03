Zanda vuole aumentare lo stipendio dei parlamentari. Pd: “iniziativa personale”

La proposta presentata dal senatore e tesoriere del Pd Luigi Zanda per aumentare le indennità dei parlamentari non è riconducibile al Partito Democratico ma si configura come iniziativa di un singolo. È quanto precisa in una nota l’Ufficio stampa del Partito Democratico.

“Non esiste alcuna proposta del Pd sul tema delle indennità dei parlamentari, quanto iniziative di singoli parlamentari, anche autorevoli, nello svolgimento della loro attività istituzionale”, si legge nella nota che poi si conclude: “Il tema del finanziamento della politica è una questione molto complessa che andrà discussa nei tempi che il Parlamento si vorrà dare”.