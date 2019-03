“Voglio tornare al mio Paese”, tunisino cammina sui binari: salvato dalla Polfer

Condividi

Lo straniero voleva tornare al suo paese. Un tunisino è stato sorpreso dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Siena ad attraversare i binari della stazione. Informato immediatamente sui pericoli del gesto, ha gridato che della sua vita non gli importava ormai nulla, che la sua permanenza in Italia era senza futuro e voleva ritornare in Tunisia. L’uomo, raggiunto sui binari dalla pattuglia della Polfer è stato tranquillizzato e fatto spostare in sicurezza sul marciapiede, poco prima dell’arrivo del treno proveniente da Empoli.

Agli agenti, ha riferito di non sapere dove andare e che la notte da alcuni giorni, non avendo un alloggio, dormiva in ospedale. Lo straniero, Y.S di 38 anni, ha chiesto infatti espressamente di voler tornare in Tunisia. La sua Odissea era iniziata verso la fine del 2013, quando era emigrato in cerca di un futuro migliore. Nel mese di novembre di quell’anno, dopo aver attraversato il Mediterraneo a bordo dei barconi era sbarcato a Trapani.