Bologna: degrado e spaccio, “piazza Verdi è un centro sociale a cielo aperto”

L’ordinanza anti-movida si estenderà anche in via San Vitale e in piazza Aldrovandi e alle vie limitrofe della zona. Sarebbe questa l’intenzione del Comune di Bologna. Intanto Giuseppe Sisti, portavoce del comitato via Petroni e dintorni attacca il prefetto Patrizia Impresa che ha definito piazza Verdi un centro sociale a cielo aperto e il sindaco Virginio Merola. “Sono loro i responsabili della situazione” dice.

