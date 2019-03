Milano, Sala regala altri 270mila euro al campo Rom della refurtiva

Ben 270mila euro per l’ampliamento del campo rom di via Martirano, a Milano. È questa la decisione approvata con una delibera dall’amministrazione comunale targata Pd. Il progetto – che costerà per la precisione 269.971 euro – prevede interventi di messa in sicurezza e allargamento.

Quello di Muggiano – estrema periferia ovest del capoluogo lombardo – è stato definito dalla sinistra “il villaggio nomadi più bello d’Europa”. E invece, come si può vedere da un reportage de ilGiornale.it, i veri protagonisti di questo ghetto di illegalità sono, ancora una volta, spazzatura, macerie, rottami e decine di biciclette rubate.