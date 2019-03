Gozi (Pd) pensa alla candidatura con En Marche in Francia

L’italiano Sandro Gozi (Pd) candidato per le europee 2019 nelle liste francesi di En Marche. Nulla è deciso tra Roma e Parigi, ma l’idea di far correre l’ex sottosegretario agli Affari Europei dei governi Renzi e Gentiloni nelle liste di Emmanuel Macron gira da tempo, in virtù del lavoro di Gozi sul fronte europeista, la sua proposta di liste transnazionali lanciata nel 2016, condivisa dal presidente francese anche se non è diventata realtà per la contrarietà del Ppe, e infine i suoi contatti con il movimento di En Marche, da sempre attivi.

Nulla è deciso – scrive huffingtonpost.it – ma adesso la questione rimbalza sui media francesi e anche Huffpost apprende di questa possibilità. La presenza di Gozi nelle liste francesi – e non dunque in quelle del Pd ora guidato da Nicola Zingaretti – potrebbe essere una della novità di questa campagna elettorale, che farebbe il paio con l’insoddisfazione dei renziani – battuti alle primarie – verso la nuova leadership.