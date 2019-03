Dopo l’incontro con Bergoglio, Raggi vola in Qatar

Raggi a Roma con l’emiro del Qatar

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha incontrato Bergoglio questa mattina, in Campidoglio.

Oggi alle 16 la Raggi parte a sorpresa per il Qatar dove incontrerà l’emiro per un progetto riguardante Roma. La visita a Doha, capitale della monarchia islamica, per qualche imperscrutabile ragione, è stata tenuta segreta fino alla fine. Raggi, accompagnata dal suo staff, giovedì sera rientrerà nella capitale dopo incontri su temi ”culturali e turistici”.