Anarchici occupano ex scuola a Torino

Condividi

TORINO, 26 MAR – Un gruppo di anarchici ha occupato, oggi a Torino, l’ex scuola elementare Salvo D’Acquisto in via Tollegno 83. “Prendiamoci lo spazio per discutere, organizzarci e lottare”, recita lo striscione appeso alla struttura.

L’occupazione, dopo lo sgombero dell’Asilo di via Alessandria avvenuto il 7 febbraio da parte della polizia, è – annunciano gli anarchici – la prima tappa di una serie di iniziative di protesta annunciate in vista del corteo del 30 marzo.