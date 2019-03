Clandestino armato di coltello sul bus, Salvini: ”va espulso”

Milano – “Un clandestino nordafricano e’ salito su un autobus di linea in via Padova, a Milano, armato di coltello e ha spintonato i passeggeri. Lavoriamo per espellerlo nel Paese d’origine. Tolleranza zero per i delinquenti”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Qualche mese fa Silvia Sardone aveva denunciato che “non passa giorno senza che si moltiplichino violenze” in quello ghetto multietnico, tanto osannato dalla sinistra, che è un far west abbandonato dal sindaco Beppe Sala e dalla sua Giunta. “Il degrado e la delinquenza – denunciava – sono una costante e gli italiani che abitano questa realtà soffrono dell’incapacità delle istituzioni di proteggerli dallo squallore a cui è ridotta via Padova”

