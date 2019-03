Islam, Somaliland: disabile stuprata condannata a 100 frustate

Condividi

Somaliland – Una donna disabile, che è stata violentata, è stata condannata a cento frustate. La donna ha denunciato il caso dopo aver scoperto di essere incinta. Un giudice della repubblica auto-dichiarata di Somaliland, nel nord della Somalia, (dove quasi tutta la popolazione pratica l’islam sunnita) ha condannato a cento frustate una donna disabile che è stata stuprata, mentre l’autore del reato è stato condannato a morte.

La donna ha riferito della violenza subita nel febbraio 2018, cinque mesi dopo il fatto. All’inizio non ha avuto il coraggio di andare dalla polizia per paura di essere stigmatizzata, ma ha deciso di compiere il passo dopo aver scoperto di essere incinta.







L’avvocato della donna e diversi gruppi per i diritti umani hanno impugnato la sentenza. L’avvocato per i diritti umani Guleid Ahmed Yama ha denunciato che “le vittime vengono molestate dal sistema. Che tipo di messaggio si invia alle donne che vogliono denunciare un crimine? “, ha chiesto.

“Le donne hanno ancora paura di andare alla stazione di polizia e ora potrebbero essere punite per questo”, ha lamentato, come riportato dalla rete televisiva britannica BBC. L’anno scorso, le autorità hanno approvato la prima legislazione che criminalizza lo stupro, anche se Yama ha sottolineato che “da allora, è in corso di revisione e nulla è cambiato“.

Le stesse autorità hanno giustiziato, all’inizio di marzo, un uomo condannato per lo stupro e l’omicidio di una ragazza di 18 anni nella regione di Gedo, situata nel sud-ovest del paese. L’esecuzione è avvenuta un giorno dopo che le autorità della regione somala del Puntland avevano annunciato che tutti i condannati per stupro sarebbero stati condannati a morte, dopo due recenti eventi che hanno provocato l’ira della popolazione.

Il tribunale di Nugal aveva condannato a morte, poco tempo prima, cinque uomini per lo stupro di una donna a Galkayo, un caso non collegato con lo stupro, omicidio e la mutilazione di una ragazza di dodici anni, avvenuto una settimana prima nella stessa regione somala.

Il capo amministrativo della regione Mudug, Abdulkadir Hussein Nur Dirir, ha detto che attualmente ci sono quattro detenuti accusati di stupro e ha sottolineato che “in caso di condanna, saranno giustiziati in pubblico, affinché serva da monito per qualsiasi uomo che compia un atto così orribile” .

Ha anche messo in guardia contro la risoluzione di questo tipo di casi attraverso il “maslaha”, ovvero il sistema di risoluzione delle controversie tra comunità, che si pone al di fuori dai tribunali, in cui i leader locali si incontrano per raggiungere accordi tra famiglie o clan.

Sebbene sia un sistema applaudito per la risoluzione di altri tipi di controversie, è stato criticato nei casi di violenza contro le donne, che non vi partecipano, dato che questi “tribunali” locali sono sempre composti solo da uomini.

