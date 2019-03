Bambini caduti da 8° piano, “Il padre aveva reazioni fuori dagli schemi”

Orrore in zona Battindarno, a Bologna. Due bimbi di 10 e 14 anni, nati in Italia da genitori Kenioti, sono caduti ieri dall’ottavo piano di un palazzo e sono morti sul colpo. È successo intorno alle 10 in via Quirino di Marzio. Al momento della tragedia i minori si trovavano soli in casa con il padre

“Il padre? Aveva reazioni un po fuori dagli schemi”. Lo hanno raccontato alcuni dei vicini della famiglia di cui facevano parte i due bambini caduti dal balcone a Bologna. Courtesy E’Tv Bologna Fonte: Agenzia Vista