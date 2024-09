Crolla palazzina nel Napoletano, morti due bimbi

Una palazzina di due piani è crollata a Saviano, in provincia di Napoli, a seguito di un’esplosione di gas gpl. Sembrerebbe che lo scoppio sia avvenuto al secondo piano, nell’abitazione di una persona anziana. Al primo piano una famiglia di 5 persone – marito, moglie e tre bambini – è rimasta sotto le macerie. I vigili del fuoco hanno estratto vivi il papà e uno dei tre figli, di 2 anni. Non c’è stato invece nulla da fare per gli atlri due bimbi, uno di 6 anni e una di 4, entrambi morti nel crollo. Sotto le macerie ci sarebbero ancora la madre dei bambini e l’anziana che abitava al piano di sopra.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 8 di domenica in Via Tappia. Sul posto sono intervenute anche le squadre Usar (Urban search and rescue) dei vigili del fuoco, specializzate in attività di soccorso tra le macerie in seguito a crolli dovuti a eventi sismici, esplosioni, dissesti statici e idrogeologici.

tgcom24.mediaset.it – foto Ansa